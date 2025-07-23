Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обменов с Россией

Зеленский: сегодня будет вестись подготовка обменов между Россией и Украиной

Власти Украины ведут переговоры о новом этапе обменов с Российской Федерацией, подготовка которых продолжится сегодня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, ключевым вопросом текущих переговоров является организация встречи на высшем уровне. Зеленский не уточнил сроки или формат возможных обменов.

Также Зеленский заявлял, что украинская делегация на переговорах с российской стороной будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходит третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Обе делегации уже прибыли к месту встречи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Мединский выступил с заявлением перед переговорами с Украиной.