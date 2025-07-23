Мединский выступил с заявлением перед переговорами с Украиной

Российская сторона слышала о намерении Киева добиваться на переговорах в Стамбуле встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил глава делегации РФ Владимир Мединский, передает РИА Новости.

До этого украинская делегация подтвердила подготовку встречи Путина с Зеленским.

19 июля Зеленский заявил, что достигнутые на российско-украинских переговорах договоренности необходимо закрепить встречей на уровне лидеров. По его словам, Украина к такой встрече готова.

В Стамбуле начали подготовку к третьему раунду переговоров России и Украины. Встреча ожидается вечером 23 июля во дворце Чираган, делегации обеих стран уже вылетели в Турцию. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве назвали главную тему третьего раунда переговоров России и Украины.