В Киеве назвали главную тему третьего раунда переговоров России и Украины

Главной темой третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле станет вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

«Информированный источник РБК-Украина сообщил, что главная тема-встреча лидеров», — говорится в сообщении издания.

В Стамбуле начали подготовку к третьему раунду переговоров России и Украины. Встреча ожидается вечером 23 июля во дворце Чираган, делегации обеих стран уже вылетели в Турцию. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке к встрече с Путиным.