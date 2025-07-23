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В Киеве назвали главную тему третьего раунда переговоров России и Украины

РБК-Украина: главной темой переговоров будет встреча Путина и Зеленского
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Главной темой третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле станет вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

«Информированный источник РБК-Украина сообщил, что главная тема-встреча лидеров», — говорится в сообщении издания.

В Стамбуле начали подготовку к третьему раунду переговоров России и Украины. Встреча ожидается вечером 23 июля во дворце Чираган, делегации обеих стран уже вылетели в Турцию. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке к встрече с Путиным.

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