На Украине подтвердили подготовку встречи Путина и Зеленского

Подготовку встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердили в переговорной делегации Украины. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на представителей украинской переговорной группы.

«Основная задача, кроме гуманитарного трека, — организация встречи лидеров Украины и РФ», — приводит издание слова источников.

19 июля Зеленский заявил, что достигнутые на российско-украинских переговорах договоренности необходимо закрепить встречей на уровне лидеров. По его словам, Украина к такой встрече готова.

23 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова Зеленского о подготовки встречи с Владимиром Путиным. Он отметил, что вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи лидеров двух государств.

Представитель Кремля добавил, что вряд ли целесообразно назначать встречи на уровне лидеров, пока такая работа не проведена. В противном случае всю «черновую, очень сложную и очень емкую работу» придется выполнять на высшем уровне.

До этого Песков напомнил, что на Украине еще действует закон о запрете на переговоры с Путиным.

Ранее в Киеве назвали главную тему третьего раунда переговоров России и Украины.