Украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре

Украинская делегация начала встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«В Анкаре началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом», — сказано в сообщении, опубликованном на странице издания в соцсети Х.

В настоящее время в Стамбуле идет подготовка к третьему раунду переговоров России и Украины. Переговоры состоятся 23 июля. Ожидается, что они начнутся в 19:00. Госдепартамент сообщал, что США знают о запланированном третьем раунде российско-украинских переговоров и продолжают прямые контакты между Москвой и Киевом в движении к полному прекращению огня и достижению договоренности о мире.

По данным ТАСС, главные темы обсуждения третьего раунда — меморандумы по урегулированию конфликта и обмены.

Состав российской делегации, по данным источника РИА Новости, остался неизменным. В нее по-прежнему входят помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

При этом газета The New York Times писала, что Россия и Украина в рамках третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта могут прийти к решению «второстепенных вопросов», однако значительных уступок Москвы или Киева ждать не стоит.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке к встрече с Путиным.