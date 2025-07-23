Стало известно, что будут обсуждать в рамках переговоров по Украине в Стамбуле

ТАСС: в рамках переговоров в Стамбуле стороны обсудят меморандумы и обмены

Российская и украинская делегации обсудят на переговорах в Стамбуле помимо прочего меморандумы и обмены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Переговоры начнутся вечером, главное — проекты меморандумов и обмены», — поделился собеседник агентства.

До этого делегация из России вылетела в турецкий Стамбул на переговоры с украинской стороной.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится 23 июля в Стамбуле.

По данным СМИ, состав делегации РФ для третьего раунда переговоров с Украиной остался прежним. На прошлых переговорах России и Украины в Стамбуле российскую сторону представляли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным.