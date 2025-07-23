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В США поделились ожиданиями от третьего раунда переговоров России и Украины

NYT: на переговорах РФ и Украины не будет значительных уступок сторон
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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия и Украина в рамках третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта могут прийти к решению «второстепенных вопросов», однако значительных уступок Москвы или Киева ждать не стоит. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«У России и Украины есть причины использовать переговоры для решения второстепенных вопросов, таких как обмен пленными, которые приносят политические очки внутри страны, не предлагая при этом существенных компромиссов, которые могли бы убедить их оппонентов сложить оружие», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Россия добивается успехов на поле боя, что дает ей «стимул продолжать борьбу». Украина, в свою очередь, может «воодушевиться возобновлением военной поддержки со стороны США и Европы».

В Стамбуле начали подготовку к третьему раунду переговоров России и Украины. Встреча ожидается вечером 23 июля во дворце Чираган, делегации обеих стран уже вылетели в Турцию. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке к встрече с Путиным.

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