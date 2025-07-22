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Трампа предупредили об «украинской ловушке» из-за поставок оружия ВСУ

Сенатор Пушков: Трамп попадет в капкан Украины, если начнет поставки оружия ВСУ
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп угодил в «украинскую ловушку», согласившись на поставки оружия Киеву, еще один шаг – и капкан «захлопнется». Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Украинская ловушка» для Трампа. Согласившись на новые поставки американских вооружений Киеву, Трамп уже занес одну ногу над украинским капканом. Еще один шаг — и капкан захлопнется», — отметил он.

По словам Пушкова, именно так было с Соединенными Штатами во время вьетнамской и афганской кампаний.

Трампу, по оценке сенатора, предстоит сделать по-настоящему «роковой выбор».

14 июля Трамп выступил с заявлением об украинском конфликте. Американский лидер отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ответ на это экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что ультиматум президента США, касающийся торговых пошлин в отношении партнеров РФ, выгоден Москве. По его словам, российское командование к осени ожидает изменения ситуации на фронте.

Ранее в США раскрыли причину угроз Трампа России.

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