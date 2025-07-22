Американский журналист заявил, что Трамп блефует, выдвигая ультиматумы России

Президент США Дональд Трамп убежден, что Россия испугается стопроцентных пошлин, которые Вашингтон якобы введет против главных покупателей ее нефти — Индии и Китая. Однако американский лидер обольщается. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал журналист Майкл Бом.

«Я думаю, что Россия прекрасно понимает, как и Китай, и Индия, между прочим, что это блеф. Что Трамп при самом горячем желании не может, не в состоянии ввести эти санкции. Он не может позволить себе это делать, так как США импортируют каждый год из Китая на 440 миллиардов долларов товаров», — отметил обозреватель.

По его словам, американцы не могут себе позволить отказаться от этой продукции. А введение пошлин будет фактически означать блокаду КНР.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее Трампу посоветовали признать ошибку США, чтобы завершить конфликт на Украине.