В Британии заявили, что Путина не беспокоят угрозы Трампа

Президент России Владимир Путин не испытывает беспокойства по поводу угроз, высказанных его американским коллегой Дональдом Трампом в контексте конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Похоже, что Владимира Путина не тревожат первые существенные разногласия Трампа с Москвой», — говорится в материале.

14 июля Трамп выступил с заявлением об украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как заявлял бывший министр обороны США Роберт Гейтс, Путин не дрогнул в вопросе Украины, а цели российского лидера не менялись с начала конфликта.

Ранее в США заявили, что Кремль настаивает на своих требованиях в украинском конфликте.