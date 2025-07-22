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В Британии заявили, что Путина не беспокоят угрозы Трампа

The Guardian: Путина не беспокоят угрозы Трампа по украинскому конфликту
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Evan Vucci/AP

Президент России Владимир Путин не испытывает беспокойства по поводу угроз, высказанных его американским коллегой Дональдом Трампом в контексте конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Похоже, что Владимира Путина не тревожат первые существенные разногласия Трампа с Москвой», — говорится в материале.

14 июля Трамп выступил с заявлением об украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как заявлял бывший министр обороны США Роберт Гейтс, Путин не дрогнул в вопросе Украины, а цели российского лидера не менялись с начала конфликта.

Ранее в США заявили, что Кремль настаивает на своих требованиях в украинском конфликте.

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