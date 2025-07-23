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Украинская делегация вылетела в Стамбул

Делегация Украины вылетела в Стамбул, где пройдут переговоры с Россией
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Murad Sezer/Reuters

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вылетела в Стамбул, где сегодня вечером пройдут переговоры представителей Киева и Москвы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник.

В третьем раунде Украину представят 14 человек. Президент страны Владимир Зеленский расширил состав делегации, включив в нее представителя омбудсмена и еще одного представителя генштаба ВСУ.

По данным «Интерфакса», российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, тоже уже отправилась в турецкую столицу.

Ожидается, что переговоры начнутся в 19:00. Госдеп сообщал, что США знают о запланированном третьем раунде российско-украинских переговоров и продолжают прямые контакты между Москвой и Киевом в движении к полному прекращению огня и достижению договоренности о мире.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров РФ и Украины состоится в аномально жаркий день.

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Переговоры в Стамбуле
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