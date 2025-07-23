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Третий раунд переговоров РФ и Украины состоится в аномально жаркий день

РИА: переговоры РФ и Украины состоятся в Стамбуле на фоне аномальной жары
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоится 23 июля в Стамбуле на фоне аномальной жары. Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), в этот день в Стамбуле ожидается +37°C, влажность будет варьироваться в пределах 20-55%.

Ввиду аномальной жары жителям и гостям города посоветовали избегать пребывания на открытом пространстве в период с 11:00 до 16:00.

Синоптик телеканала CNN Turk Орхан Шен предупредил, что из-за эффекта «острова тепла» в Стамбуле температура будет ощущаться как скорее +40°C. Ультрафиолетовый индекс достигнет экстремальной отметки 11. При таких условиях нельзя находиться на улице под солнцем дольше пяти минут, иначе повышается риск теплового и солнечного удара, инсульта, отметил эксперт.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается вечером 23 июля в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала.

Ранее Зеленский расширил состав делегации Украины в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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