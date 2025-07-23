Российская делегация вылетела в Турцию для переговоров по Украине

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с украинской стороной

Делегация из России вылетела в турецкий Стамбул на переговоры с украинской стороной. Об этом «Интерфаксу» сообщили в авиационных службах.

«Самолет российской делегации вылетел из Москвы в Турцию», — сказал источник.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится 23 июля в Стамбуле.

По данным СМИ, состав делегации РФ для третьего раунда переговоров с Украиной остался прежним. На прошлых переговорах России и Украины в Стамбуле российскую сторону представляли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Соединенные Штаты поддержали очередной раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной.

Ранее политолог назвал три сценария переговоров в Стамбуле.