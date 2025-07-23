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Зеленский расширил состав делегации Украины в Стамбуле

Зеленский расширил состав делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле
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Thomas Peter/Reuters

Президент Владимир Зеленский расширил состав делегации Украины, которая примет участие в третьем раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле. Соответствующий указ опубликован на сайте его офиса.

Зеленский добавил в состав делегации представителя омбудсмена и еще одного представителя генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Теперь в составе украинской делегации 14 человек.

19 июля Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров предложил РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Украинский лидер подчеркнул, что переговорную динамику нужно увеличивать и делать все для прекращения огня.

Также Зеленский добавил, что достигнутые договоренности надо закрепить встречей на уровне лидеров. По его словам, Украина готова к такой встрече.

Источник в российской переговорной группе подтвердил, что от Киева действительно поступило предложение по проведению очередного раунда переговоров. Другими подробностями источник не поделился.

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным.

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Переговоры в Стамбуле
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