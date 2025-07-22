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Эрдоган следит за ситуацией вокруг переговоров России и Украины

РИА: Эрдоган будет проинформирован об итогах возможных переговоров РФ и Украины
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Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет проинформирован о результатах возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Об этом сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.

«Конечно, господин президент (Эрдоган. — «Газета.Ru») лично следит за процессом как инициатор турецкого посредничества», — сказал представитель администрации.

До этого глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле на этой неделе. Он отметил, что цель Турции — способствовать продолжению диалога и реализации шагов для развития доверия.

До этого президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со Эрдоганом подтвердил стремление Москвы урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем.

Лидер Турции в свою очередь заявил Путину о необходимости проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, выразив готовность организовать их в Стамбуле. Глава РФ выразил благодарность турецкому коллеге за содействие проведению прямых российско-украинских переговоров.

Ранее в Турции высказались о планирующихся переговорах РФ с Украиной.

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Переговоры в Стамбуле
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