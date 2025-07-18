Путин подтвердил желание Москвы достичь мира на Украине с помощью дипломатии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил стремление Москвы урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении украинской проблематики Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта», — говорится в сообщении.

Эрдоган в свою очередь заявил Путину о необходимости проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, выразив готовность организовать их в Стамбуле. Российский лидер выразил благодарность президенту Турции за содействие проведению прямых российско-украинских переговоров.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает всех оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, в данном контексте основными посредническими силами могут выступить президент США Дональд Трамп и его администрация.

Ранее в Раде сравнили совет Трампа Зеленскому с прыжком с девятого этажа.