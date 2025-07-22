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Переговоры делегаций РФ и Украины состоятся в Турции на этой неделе

МИД Турции: российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле на этой неделе
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Александр Рюмин/РИА Новости

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога между странами. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«На этой неделе в Стамбуле будет интенсивный дипломатический трафик. Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины, дай Бог, пройдет на этой неделе», — сказал Фидан.

Цель Турции — способствовать продолжению диалога и реализации шагов для развития доверия, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга призвал не ждать чудес от третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Россией пройдут в Турции 23 июля.

Инициатором проведения встречи впервые стал Киев. Какие темы станут главными для обсуждения на этот раз и почему Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, чего ждать от Трампа по истечении «50 дней».

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