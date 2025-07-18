Путин созвонился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции.

Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения между странами, важной темой также стал вопрос урегулирования военного конфликта на территории Украины.

Эрдоган также заявил Путину о необходимости начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, выразив готовность организовать их в Стамбуле.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров необходимо провести обсуждение меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе предыдущей встречи.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. За это время стороны обменялись меморандумами с условиями о прекращении огня.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина уклоняется от переговоров, либо не готова к ним.