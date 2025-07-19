В Кремле ответили на данные The Times о встрече Путина и Трампа в Китае

Песков: Кремлю неизвестно о возможности встречи Путина и Трампа в Китае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль не располагает информацией о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях празднования в Китае 80-летия победы над милитаристской Японией.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — сказал представитель Кремля.

18 июля газета The Times со ссылкой на источники писала, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Согласно материалу издания, американского лидера могут пригласить на встречу с председателем КНР и президентом России в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.

The Times обратила внимание, что в публичном пространстве Китая уже раздаются призывы воспользоваться возможностью и организовать встречу.

В мае Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил благодарность за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, и заявил о намерении посетить Китай в связи с этим событием.

Ранее в НАТО раскрыли потенциальную дату начала конфликта с Россией и Китаем.