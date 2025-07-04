Стало известно, когда Трамп может посетить Китай в этом году

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с руководителями крупных американских компаний, чтобы оценить заинтересованность бизнесменов в возможной поездке в Китай в этом году. Пишет Bloomberg, отмечая, что визит Трампа в Китай может состояться в октябре 2025 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Малайзии.

В Белом доме подчеркивают, что поездка пока не утверждена, кроме того, против нее выступают китайские «ястребы» Трампа, сенаторы: Марк Рубио, Том Коттон и Джош Хоули.

Как пишет Bloomberg, визит, вероятно, будет похож на поездку президента США на Ближний Восток в мае.

В середине мая глава Белого дома совершил турне по Ближнему Востоку — с 13 по 16 мая американский лидер посетил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Во время визита президента в США в ОАЭ эмиратские власти объявили о планах инвестировать $1,4 трлн в экономику Штатов до 2035 года. Катар, по словам Трампа, заключил с США соглашение на поставку военного оборудования и техники стоимостью $42 млрд.

5 июня Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай.

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