Мишустин оценил доступ россиян к качественным продуктам

Российские власти постоянно принимают меры, чтобы гражданам были доступны качественные, здоровые и разнообразные продукты питания. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о развитии экспорта зерна, передает ТАСС.

По его словам, по многим показателям продовольственной безопасности видны успехи.

«По поручению президента правительство системно поддерживает агропромышленный комплекс. Базовые целевые показатели утвержденной главой государства доктрины в этой сфере выполняются», — добавил Мишустин.

Утром 22 июля сообщалось, что Мишустин прибыл в Читу, где проведет совещание по экспорту зерна. В рамках визита он посетил краевой перинатальный центр, а также планирует встретиться с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Позже сообщалось, что Мишустин пожелал здоровья будущим родителям, которые готовятся к партнерским родам в Забайкальском краевом перинатальном центре. Премьер-министру показали отделение антенатальной охраны плода, в том числе сенсорную комнату, где в тот момент проходило занятие для будущих родителей в рамках подготовки к партнерским родам.

Ранее в России заявили о снижении экспорта пшеницы.