В РФ заявили о снижении экспорта пшеницы

«Ъ»: экспорт пшеницы РФ в июле может упасть до 2 млн тонн

Экспорт российской пшеницы в июле может упасть до 2 млн тонн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько и директора «Совэкона» Андрея Сизова.

По оценке «Русагротранса», экспорт российской пшеницы может составить в июле 2,4–2,6 млн тонн.

Аналитики указывают на засуху в южных регионах РФ в качестве одной из основных причин снижения объемов экспорта. В частности, об этом говорит управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

Он уточнил, что в южных регионах России установилась аномальная жара и засуха. Это негативно сказалось на урожайности и качестве зерна.

«Если раньше на отдельных хозяйствах северной зоны Краснодарского края аграрии собирали по 70–80 центнеров с 1 га, то сейчас едва намолачивают 20 центнеров», — пояснил Краснов изданию.

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