Мишустин посетил перинатальный центр в Забайкальском крае

Глава правительства РФ Михаил Мишустин пожелал здоровья будущим родителям, которые готовятся к партнерским родам в Забайкальском краевом перинатальном центре в Чите. Его слова приводит РИА Новости.

Он посетил медицинское учреждение в рамках поездки в Читу. Мишустину показали отделение антенатальной охраны плода, в том числе сенсорную комнату, где в тот момент проходило занятие для будущих родителей в рамках подготовки к партнерским родам.

«Здоровья вам», — заявил он.

Глава кабмина спросил, когда молодые родители ждут пополнение в семье. Будущая мама рассказала, что роды ожидаются в августе. Мишустин также поговорил с отцом, спросив, собирается ли он помочь супруге. Глава семьи ответил, что хочет поддержать жену на родах.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что меры поддержки рождаемости в России недостаточны. По словам главы государства, в стране необходимо создать единую систему поддержки, начиная от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка. Путин добавил, что в жизни не может быть большего счастья, чем дети, поскольку в них весь смысл жизни.

Ранее Путин назвал минимальную рождаемость, которой нужно добиться.