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Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Забайкальский край

Мишустин проведет в Чите совещание по экспорту зерна
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Правительство Забайкальского края

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Читу, где проведет совещание по экспорту зерна, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в рамках визита Мишустин также посетит краевой перинатальный центр, а также встретится с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Вместе с премьер-министром в регионе будут работать глава Минсельхоза Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.

До этого Мишустин в ходе встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым сообщил, что правительство окажет финансовую поддержку региону для борьбы с паводками и пожарами.

Губернатор назвал ситуацию с пожарами в этом году «относительно контролируемой». При этом по паводкам Амурская область действительно является сложным регионом, подчеркнул Орлов и добавил, что в настоящее время строится дамба в селе Владимировка.

На текущей неделе Мишустин совершает рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ.

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