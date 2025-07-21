В Турции высказались о дате третьего раунда переговоров по Украине

РИА Новости: Турция пока не получила сигналов по дате переговоров РФ и Украины

Турция пока не получила сигналов от России и Украины по дате проведения третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

«Пока нет конкретных сигналов», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о предполагаемых датах.

21 июля издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что третий раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в среду или в четверг в Стамбуле.

В издании уточнили, что основное внимание на этой встрече, как ожидается, будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и мерам по охране границ.

До этого стало известно, что Стамбул останется площадкой для проведения третьего раунда переговоров по Украине.

Также 21 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что состав российской делегации на переговорах с украинской стороной по урегулированию конфликта не изменился.

Ранее депутат Рады заявил, что главой делегации на переговорах с Россией останется Умеров.