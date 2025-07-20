СМИ узнали, где может состояться третий раунд переговоров РФ и Украины

ТАСС: Стамбул останется площадкой для переговоров России и Украины

Стамбул останется площадкой для проведения третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта между российской и украинской сторонами. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Стамбул является приемлемой площадкой», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров предложил РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Украинский лидер подчеркнул, что переговорную динамику нужно увеличивать и делать все для прекращения огня.

Также Зеленский добавил, что достигнутые договоренности надо закрепить встречей на уровне лидеров. По его словам, Украина готова к такой встрече.

Источник в российской переговорной группе подтвердил, что от Киева действительно поступило предложение по проведению очередного раунда переговоров. Другими подробностями источник не поделился.

Ранее Путин подтвердил желание Москвы достичь мира на Украине с помощью дипломатии.