На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о новых обменах с Россией

Зеленский: Украина готовит по меньшей мере один обмен с Россией
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Украина готовит новые обмены с Россией, заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его мнению, результативные переговоры могут быть только в случае диалога лидеров государств.

Зеленский подчеркнул, что сейчас представители республики готовят по меньшей мере еще один обмен с российской стороной. Секретарь Службы национальной безопасности Украины Рустем Умеров предложил Москве провести новую встречу в Турции. Ее повесткой для Киева станет возвращение пленных и детей, а также подготовка встречи лидеров, подчеркнул Зеленский.

До этого научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский вполне могут провести личную встречу.

Как сообщает газета Independent Türkçe, третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля.

Ранее в Кремле прокомментировали проекты меморандумов РФ и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами