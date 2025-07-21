Зеленский рассказал о новых обменах с Россией

Зеленский: Украина готовит по меньшей мере один обмен с Россией

Украина готовит новые обмены с Россией, заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его мнению, результативные переговоры могут быть только в случае диалога лидеров государств.

Зеленский подчеркнул, что сейчас представители республики готовят по меньшей мере еще один обмен с российской стороной. Секретарь Службы национальной безопасности Украины Рустем Умеров предложил Москве провести новую встречу в Турции. Ее повесткой для Киева станет возвращение пленных и детей, а также подготовка встречи лидеров, подчеркнул Зеленский.

До этого научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский вполне могут провести личную встречу.

Как сообщает газета Independent Türkçe, третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля.

Ранее в Кремле прокомментировали проекты меморандумов РФ и Украины.