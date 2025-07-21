Политолог оценил вероятность прямых переговоров Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский вполне могут провести личную встречу. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Прямая встреча Путина и Зеленского может произойти, но важнее — какие будут результаты. Вряд ли Зеленский вообще нацелен на скорое урегулирование конфликта. Украина может вести переговоры бесконечно, и, я думаю, власти киевского режима специально затягивают этот процесс», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что Украина демонстрирует несерьезное отношение к переговорному процессу, нанося удары по территории России.

Как сообщает газета Independent Türkçe, третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля.

По данным издания, основное внимание будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

Ранее в Кремле прокомментировали проекты меморандумов РФ и Украины.