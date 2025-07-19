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В России подтвердили инициативу Киева провести третий раунд переговоров

В делегации РФ подтвердили предложение Киева провести третий раунд переговоров
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МИД России

Киев действительно предложил Москве провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на следующей неделе. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в российской переговорной группе.

Ранее в субботу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил Москве провести новый раунд переговоров на следующей неделе.

По его словам, продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов пленными, о которых делегации Москвы и Киева договорились на прошедшей встрече в Стамбуле.

Зеленский отметил, что договоренности о прекращении огня нужно будет закрепить встречей на уровне лидеров, чтобы обеспечить продолжительный мир. По мнению украинского лидера, Украина готова к такой встрече.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров необходимо провести обсуждение меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе предыдущей встречи.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. За это время стороны обменялись меморандумами с условиями о прекращении огня.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина уклоняется от переговоров, либо не готова к ним.

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