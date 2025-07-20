Украинский депутат объяснил, зачем Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), чтобы тот верифицировал принятие Киевом условий Москвы по перемирию. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Что-то мне подсказывает, что принятие условий РФ по перемирию Зеленский проведет не через Раду, а решением Совбеза. Для этого ему там нужен максимально зашкварный и, поэтому, управляемый персонаж», — отметил парламентарий.

18 июля украинский лидер назначил Умерова секретарем СНБО и поручил ему активизировать переговоры в Стамбуле.

На следующий день Зеленский сообщил, что Умеров предложил Москве провести новый раунд переговоров на предстоящей неделе. Как отметил глава государства, РФ и Украине необходимо увеличить переговорную динамику и сделать все, чтобы добиться прекращения огня. Также он добавил, что договоренности о перемирии надо будет закрепить встречей на уровне лидеров.

Ранее военный эксперт предположил, что украинские власти хотят сделать из Умерова «козла отпущения».