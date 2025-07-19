На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт заявил о желании властей Украины сделать из Умерова «козла отпущения»

Военный эксперт Степанов: Умерова могут обвинить в неудачах армии Украины
true
true
true
close
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Власти Украины в будущем могут возложить ответственность за неудачи армии на поле боя на бывшего министра обороны Рустема Умерова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Александра Степанова.

По его мнению, экс-чиновника хотят сделать «публичным козлом отпущения» в медийном пространстве.

«На него будут переводить основную ответственность за оба неудачно сложившихся этапа двустороннего формата мирных переговоров. <...> И прогнозируемый в ближайшей перспективе обвал обороны будет опять же косвенно лежать на экс-министре обороны», — отметил Степанов.

Он выразил уверенность, что отказ США принять Умерова в качестве посла говорит о нежелании западных стран видеть токсичных чиновников с Украины в качестве представителей в международных структурах. Эксперт предположил, что больше никто из высокопоставленных членов команды украинского лидера Владимира Зеленского не сможет занять официальные должности в каких-либо глобальных структурах или возглавить дипломатические представительства Киева в ключевых странах — членах НАТО.

В июле Рустема Умерова сняли с поста министра обороны Украины, в том же месяце в отставку ушел премьер-министр страны Денис Шмыгаль. При этом Зеленский заявил, что хочет видеть Шмыгаля в должности министра обороны.

Ожидалось, что Умеров станет новым послом Киева в Вашингтоне. Однако власти США не одобрили его кандидатуру, и Зеленский назначил Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее в Верховной раде Украины объяснили, почему США были против назначения Умерова послом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами