Эксперт заявил о желании властей Украины сделать из Умерова «козла отпущения»

Власти Украины в будущем могут возложить ответственность за неудачи армии на поле боя на бывшего министра обороны Рустема Умерова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Александра Степанова.

По его мнению, экс-чиновника хотят сделать «публичным козлом отпущения» в медийном пространстве.

«На него будут переводить основную ответственность за оба неудачно сложившихся этапа двустороннего формата мирных переговоров. <...> И прогнозируемый в ближайшей перспективе обвал обороны будет опять же косвенно лежать на экс-министре обороны», — отметил Степанов.

Он выразил уверенность, что отказ США принять Умерова в качестве посла говорит о нежелании западных стран видеть токсичных чиновников с Украины в качестве представителей в международных структурах. Эксперт предположил, что больше никто из высокопоставленных членов команды украинского лидера Владимира Зеленского не сможет занять официальные должности в каких-либо глобальных структурах или возглавить дипломатические представительства Киева в ключевых странах — членах НАТО.

В июле Рустема Умерова сняли с поста министра обороны Украины, в том же месяце в отставку ушел премьер-министр страны Денис Шмыгаль. При этом Зеленский заявил, что хочет видеть Шмыгаля в должности министра обороны.

Ожидалось, что Умеров станет новым послом Киева в Вашингтоне. Однако власти США не одобрили его кандидатуру, и Зеленский назначил Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее в Верховной раде Украины объяснили, почему США были против назначения Умерова послом.