Зеленский поручил Умерову заняться стамбульскими переговорами на новой должности

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший министр обороны Рустем Умеров обсудили работу Совета национальной безопасности и обороны Украины (РНБО), главой которого Умеров был назначен после отставки. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Политики обсудили задачу обороны Украины и цели страны на переговорах.

Среди задач РНБО было названо продолжение переговоров о поставках оружия Украине.

«Мы должны добиться полной реализации каждого соглашения о поставках оружия с нашими партнерами, а также заключить новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров», — заявил Зеленский.

В качестве второй задачи Умерову Зеленский назвал обеспечение слаженной координации шагов СНБО и ставки командования. Третьей задачей станет придание новой динамики переговорам с Россией в Стамбуле.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что США не одобрили кандидатуру Умерова в качестве посла в США из-за его лояльности главе офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрею Ермаку.

Ранее Киев попросил военной помощи у Германии.