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В Кремле рассказали о следующем раунде переговоров с Украиной

Песков: на третьем раунде переговоров нужно обсудить меморандумы обеих сторон
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров необходимо провести обсуждение меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе предыдущей встречи.

По его словам, Москва находится в прямом диалоге с Киевом.

«Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение <...> тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись», — сказал представитель Кремля во время брифинга с журналистами.

Песков отметил, что переговоры проводятся при посреднических усилиях США. Он добавил, что в настоящий момент осуществляются контакты по линии помощника президента РФ Владимира Мединского с его украинским визави.

При этом, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, прежде чем определяться со сроками третьего раунда переговоров, необходимо завершить согласованные до этого обмены.

До этого стало известно, что Россия передаст Киеву 3000 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), не выживших в ходе боевых действий. Сообщалось, что обмен телами, состоявшийся между российской и украинской сторонами 17 июля в рамках стамбульских договоренностей, — это начало процесса по передаче 3000 тел Киеву.

Ранее глава МИД Украины выразил готовность к переговорам с Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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