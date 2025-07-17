В МИД РФ считают, что Украина уклоняется от переговоров, либо не готова к ним

Захарова: Киев то ли уклоняется от новых переговоров, то ли не готов к ним

Переговорный процесс между Россией и Украиной застопорился из-за позиции украинской стороны. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

Она обратила внимание, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности возобновить диалог, причем независимо от временных рамок — будь то начало процесса в 2022 году или нынешний 2025-й. Однако, как заметила Захарова, Киев, похоже, колеблется и либо намеренно затягивает проведение следующего раунда консультаций, либо пока окончательно не решил, когда сможет приступить к переговорам.

«Сейчас, правда, они что-то подвисли со стороны Украины. Вроде говорили, что им нужно стабильное и устойчивое перемирие, а, видите, от очередного раунда они то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут готовы проводить», — резюмировала Захарова.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров необходимо провести обсуждение меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе предыдущей встречи.

Ранее Виктор Орбан призвал Европу определить, «что такое Украина».