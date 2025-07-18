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Конфликт Трампа с ФРС усиливает глобальный отход от доллара

«Ведомости»: конфликт Трампа с главой ФРС Пауэллом ускоряет дедолларизацию мира
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Carlos Barria/Reuters

Жесткая критика президентом США Дональдом Трампом главы ФРС Джерома Пауэлла спровоцировала опасения на финансовых рынках. Об этом пишет издание «Ведомости».

Поводом стали заявления Трампа о необходимости снижения ключевой ставки и обвинения в неэффективном управлении ремонтом здания ФРС. Пауэлл отверг претензии, назвав их неточными.

Эксперты указывают, что независимость ФРС — основа доверия к доллару как резервной валюте. Потенциальное вмешательство в монетарную политику может ускорить дедолларизацию и рост спроса на альтернативные активы.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне отказа ФРС снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

Так, 8 июля, Трамп заявил, что Пауэлл должен уйти в отставку, чтобы ключевая ставка в стране снизилась.

29 июня американский лидер назвал тупым Пауэлла, отказавшегося снизить ключевую ставку.

16 июля Трамп заявил, что все-таки не планирует увольнять главу ФРС.

Ранее доллар рухнул на фоне планов Трампа уволить главу ФРС.

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