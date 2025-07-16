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Трамп решил не увольнять главу ФРС Пауэлла

Трамп заявил, что не планирует увольнять главу ФРС Пауэлла
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом американский лидер заявил в Белом доме, передает Fox News.

«Мы не собираемся ничего предпринимать», — сказал он.

Глава Белого дома подтвердил при этом, что обсуждал возможность увольнения Пауэлла с республиканцами в конгрессе. По его словам, почти все сказали, что ему стоит это сделать.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне отказа ФРС снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

Так, 8 июля, Трамп заявил, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен уйти в отставку, чтобы ключевая ставка в стране снизилась.

29 июня американский лидер назвал тупым Пауэлла, отказавшегося снизить ключевую ставку.

Ранее Трамп рассказал о выборе кандидатов на пост главы ФРС.

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