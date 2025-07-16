Доллар рухнул на фоне планов Трампа уволить главу ФРС

Индекс доллара (DXY) начал резко падать после того, как стало известно о планах президента США Дональда Трампа уволить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным TradingView на 20:44 мск, этот индекс опустился до 98,210.

Несмотря на то, что американские законодатели поддержали отставку главы ФРС, сам Трамп еще не принял окончательное решение по этому поводу, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, вечером 16 июля Трамп обсудил возможность увольнения Пауэлла с республиканцами в конгрессе.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла из-за отказа главы ФРС снижать базовую процентную ставку. Глава Белого дома уверен, что это действие должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

Так, 8 июля, Трамп заявил, что Пауэлл должен уйти в отставку, чтобы ключевая ставка в стране снизилась.

В конце июня американский лидер называл Пауэлла «тупым» и «упрямым ослом». Трамп признавался журналистам, что будет рад уходу в отставку председателя ФСР, а в качестве преемника Пауэлла он выступит за того, кто будет снижать ставку.

Ранее Трамп заявил, что не планирует увольнять главу ФРС Пауэлла.