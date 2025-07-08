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Трамп назвал условие для снижения ключевой ставки в США

Reuters: Трамп призвал главу ФРС Пауэлла немедленно уйти в отставку
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Carlos Barria/Reuters

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл должен уйти в отставку, чтобы ключевая ставка в стране снизилась. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет Reuters.

«Пауэлл должен немедленно уйти в отставку!» — сказал глава Белого дома.

Трамп неоднократно призывал к отставке Пауэлла, с которым у него идет противостояние из-за монетарной политики США. В конце июня американский лидер также заявлял журналистам, что будет рад уходу главы ФРС.

Отвечая на вопрос, какой должна быть базовая процентная ставка, Трамп заявил, что «сейчас мы должны платить 1%». Он добавил, что американцы платят больше, так как в США есть человек «страдающий от синдрома отвращения к Трампу».

Американский лидер подчеркивал, что на месте Пауэлла он видит человека, который будет снижать ставку. Ожидается, что Трамп озвучит имя кандидата на пост главы ФРС в ближайшие месяцы.

Ранее Трамп обозвал главу ФРС «тупым».

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