На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В списке кабмина нового премьера Украины не оказалось Шмыгаля

«Страна.ua»: премьер Украины Свириденко представила состав кабмина без Шмыгаля
true
true
true
close
svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко просит Верховную раду утвердить список своего кабмина. Издание «Страна.ua», ознакомившись с документом, обратило внимание, что главы минобороны в нем нет.

«В списке нет министра обороны. Напомним, (президент Украины Владимир) Зеленский внес на эту должность кандидатуру (бывшего премьер-министра Дениса) Шмыгаля», — говорится в Telegram-канале украинского портала.

17 июля Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата, против высказались 22 парламентария, 26 — воздержались.

На этом посту Свириденко сменила ушедшего в отставку 15 июля главу кабмина Дениса Шмыгаля. Известно, что его Зеленский хотел видеть на посту министра обороны.

Свириденко стала второй после Юлии Тимошенко женщиной-премьером Украины.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Юлия Свириденко является «ручной обезьянкой» главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

По мнению Мосийчука, Зеленский, меняя правительство, «вытирает ноги о конституцию» страны. Экс-депутат заявил, что «такого дерзкого унижения» парламента он не помнит «от слова совсем».

Ранее в МИД РФ оценили перестановки в правительстве Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами