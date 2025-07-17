В списке кабмина нового премьера Украины не оказалось Шмыгаля

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Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко просит Верховную раду утвердить список своего кабмина. Издание «Страна.ua», ознакомившись с документом, обратило внимание, что главы минобороны в нем нет.

«В списке нет министра обороны. Напомним, (президент Украины Владимир) Зеленский внес на эту должность кандидатуру (бывшего премьер-министра Дениса) Шмыгаля», — говорится в Telegram-канале украинского портала.

17 июля Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата, против высказались 22 парламентария, 26 — воздержались.

На этом посту Свириденко сменила ушедшего в отставку 15 июля главу кабмина Дениса Шмыгаля. Известно, что его Зеленский хотел видеть на посту министра обороны.

Свириденко стала второй после Юлии Тимошенко женщиной-премьером Украины.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Юлия Свириденко является «ручной обезьянкой» главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

По мнению Мосийчука, Зеленский, меняя правительство, «вытирает ноги о конституцию» страны. Экс-депутат заявил, что «такого дерзкого унижения» парламента он не помнит «от слова совсем».

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