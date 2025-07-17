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У Украины новый премьер. Как она выглядит?

Верховная рада одобрила назначение Свириденко премьером Украины
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Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Кандидатуру поддержали 262 депутата, против высказались 22 парламентария, 26 — воздержались.

На посту она сменила ушедшего в отставку 15 июля главу кабмина Дениса Шмыгаля. Свириденко — вторая после Юлии Тимошенко женщина-премьер республики.

Политику 39 лет, она родилась в 1985 году в Чернигове. Получила экономическое образование, имеет степень магистра по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», также училась в Немецкой академии управления Нижней Саксонии.

В политику Свириденко пришла в 2015-м: устроилась в Черниговскую областную государственную администрацию, а через три года стала исполняющим обязанности ее председателя. В 2019-м ее назначили замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, затем некоторое время Свириденко проработала заместителем главы офиса президента страны, а в 2021-м заняла пост министра экономики и первого вице-премьера.

До начала российской военной операции Свириденко входила в состав контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, после — возглавила украинскую рабочую группу по санкционной политике, а в 2025-м со стороны Киева подписала ресурсную сделку с Соединенными Штатами.

Как выглядит глава украинского кабмина — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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