На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Украины может стать новым министром обороны

«РБК-Украина»: премьера Дениса Шмыгаля могут сделать главой минобороны
true
true
true
close
Global Look Press

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль может стать министром обороны страны. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, место Шмыгаля займет вице-премьер Юлия Свириденко, а действующий глава минобороны Украины Рустем Умеров может быть назначен послом Киева в США. В публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение о перестановках в правительстве.

Кроме того, ожидается объединение некоторых министерств и перераспределение полномочий внутри кабмина. Так, несколько действующих министров могут утратить свои должности, однако конкретные фамилии пока не определены.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что офис президента Украины готовится отправить Шмыгаля в отставку.

Слухи о возможном увольнении премьера ходят на Украине с прошлого года. По некоторым данным, его отставки добивается глава офиса президента Андрей Ермак, чтобы поставить во главе кабмина своего человека.

При этом сам Владимир Зеленский в конце июня опровергал информацию о возможной отставке Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что у Зеленского есть только один кандидат на должность посла Украины в США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами