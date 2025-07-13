Премьер Украины может стать новым министром обороны

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль может стать министром обороны страны. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, место Шмыгаля займет вице-премьер Юлия Свириденко, а действующий глава минобороны Украины Рустем Умеров может быть назначен послом Киева в США. В публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение о перестановках в правительстве.

Кроме того, ожидается объединение некоторых министерств и перераспределение полномочий внутри кабмина. Так, несколько действующих министров могут утратить свои должности, однако конкретные фамилии пока не определены.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что офис президента Украины готовится отправить Шмыгаля в отставку.

Слухи о возможном увольнении премьера ходят на Украине с прошлого года. По некоторым данным, его отставки добивается глава офиса президента Андрей Ермак, чтобы поставить во главе кабмина своего человека.

При этом сам Владимир Зеленский в конце июня опровергал информацию о возможной отставке Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что у Зеленского есть только один кандидат на должность посла Украины в США.