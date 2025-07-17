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На Западе рассказали, чего ждет Трамп от Путина

Журналист Галлоуэй: Трамп хочет, чтобы Путин просто так принял условия США
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Reuters

Президент США Дональд Трамп надеется, что его российский коллега Владимир Путин согласится на выдвинутый им ультиматум, заявил британский журналист Джордж Галлоуэй на своем YouTube-канале.

По словам журналиста, требования Трампа к России вызвали очередной раскол в администрации Белого дома и правящей партии.

«Его (Трампа. — «Газета.Ru») ближайшие сторонники осудили ультиматум. Неужели он надеется, что Путин примет условия полумертвой страны, в правящей партии которой царит раскол, особенно после всего, что произошло за три последних года?» — пояснил Галлоуэй.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что Россия может дать разрушительный ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

По его мнению, российская сторона «не играет в игры», Москва не опасается санкций, а ее союзники — не поддаются на провокации.

Риттер считает, если все вместе они ответят США, то Трамп «не справится».

14 июля Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе зенитных ракетных комплексов Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Ранее Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot.

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