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В США забеспокоились из-за ответа России на ультиматум Трампа

Риттер: США не справятся с ответом России и ее союзников на ультиматум Трампа
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Россия может дать разрушительный ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, российская сторона «не играет в игры», Москва не опасается санкций, а ее союзники — не поддаются на провокации.

Риттер считает, если все вместе они ответят США, то Трамп «не справится».

По мнению экс-разведчика, план Трампа по закупке оружия для Украины не будет реализован, ведь у стран Евросоюза «больше нет денег».

14 июля Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе зенитных ракетных комплексов Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать украинским войскам, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее Трамп предложил канцлеру Германии купить у США больше Patriot для Украины.

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