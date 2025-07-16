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Глава Минтранса доложит Путину о сроке реконструкции аэропорта Магнитогорска

Путин поручил Никитину доложить о сроках реконструкции аэропорта Магнитогорска
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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил новому министру транспорта Андрею Никитину представить план завершения реконструкции аэропорта Магнитогорска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ремонт ВПП должен был завершиться в конце прошлого года. Прошу доложить на следующей неделе, что будет сделано в ближайшие месяцы», — заявил Путин, сославшись на обращение работников ММК.

Никитин заверил, что план будет предоставлен до конца недели.

До этого Путин заявил, что взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Магнитогорска не соответствует нормативам.

Президент пообещал обратить внимание на строительство аэропорта в Магнитогорске, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок.

Днем 16 июля российский лидер прибыл в Магнитогорск. В рамках рабочей поездки глава государства провел встречу с сотрудниками предприятия и беседу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Ранее Путин анонсировал корректировку программ поддержки автопрома и покупателей авто.

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