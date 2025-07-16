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Путин пообещал обратить внимание на строительство аэропорта в Магнитогорске

Путин: строительство аэропорта в Магнитогорске будет выполнено в срок
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время беседы с работниками Магнитогорского металлургического комбината пообещал обратить внимание на строительство аэропорта в Магнитогорске, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации этой работы… Я этим позанимаюсь и думаю, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 26-го года», — сказал президент.

Также Путин в ходе поездки в Челябинскую область отметил развитие Магнитогорска, где строят и капитально ремонтируют больницы, детские сады и другие важные социальные объекты.

Днем 16 июля российский лидер прибыл в Магнитогорск. В рамках рабочей поездки глава государства провел встречу с сотрудниками предприятия и беседу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Ранее Путину показали 32 тонны раскаленного кокса.

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