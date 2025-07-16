Путин прилетел в Магнитогорск, где посетит ММК и встретится с Текслером

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках рабочей поездки российский лидер посетит »Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), встретится с сотрудниками предприятия и встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ходе визита Путин осмотрит недавно открывшийся цех коксования, который вышел на полную мощность.

Год назад Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых металлургических объектов в Нижегородской и Челябинской областях, а также в Донецкой народной республике.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщал, что Путин на этой неделе посетит один из российских регионов. Глава государства также провел совещание с членами правительства по вопросам здравоохранения и демографии. Другие мероприятия с участием Путина будут анонсированы позднее.

Ранее сообщалось, что в России построят первый кластер предприятий цветной и черной металлургии.