Путин заявил, что на себе почувствовал состояние взлетной полосы в аэропорту Магнитогорска

Путин заявил, что взлетная полоса в Магнитогорске не соответствует нормативам

Президент России Владимир Путин заявил, что взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Магнитогорска не соответствует нормативам. Его слова передает РИА Новости.

«Губернатор считает, что полосу привели в норму, но я почувствовал: до нормативного состояния еще далековато», — сказал российский лидер на встрече с работниками »Магнитогорского металлургического комбината» (ММК).

Также Путин пообещал обратить внимание на строительство аэропорта в Магнитогорске, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок.

Президент в ходе свой поездки пообщался в своем лимузине Aurus с полномочным представителем в Уральском Федеральном округе Артемом Жогой и главой Челябинской области Алексеем Текслером.

Путин прибыл в Магнитогорск 16 июля. В ходе визита глава государства уже успел осмотреть недавно открывшийся цех коксования, который вышел на полную мощность.

Ранее Путину показали 32 тонны раскаленного кокса.