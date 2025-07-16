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Путин пообщался с полпредом и главой Челябинской области в своем Aurus

Путин пообщался с полпредом Жогой и губернатором Текслером в своем Aurus
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Vasily Fedosenko/Reuters

Президент РФ Владимир Путин пообщался в своем лимузине Aurus с полномочным представителем в Уральском Федеральном округе Артемом Жогой и главой Челябинской области Алексеем Текслером в ходе поездки по Магнитогорску. Об этом сообщает РИА Новости.

По прибытии на территорию местного металлургического комбината Путин вышел из президентского автомобиля в компании Жоги и Текслера. Информацию о состоявшейся совместной поездке агентству подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сообщается, что на территории комбината главу государства также сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и гендиректор комбината Павел Шиляев.

Путин прибыл в Магнитогорск 16 июля.

В середине июля сообщалось, что глава государства показал свой служебный автомобиль Aurus изнутри, пригласив в салон журналистов. По его словам, эта машина комфортная, большая и удобная для общения. По словам Путина, Aurus — на 100% отечественный автомобиль.

Ранее Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus.

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