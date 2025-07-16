Путину показали 32 тонны раскаленного кокса

Путину в ходе визита на ММК показали 32 тонны раскаленного кокса

Президенту России Владимиру Путину в ходе его визита на »Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) показали 32 тонны раскаленного кокса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист ВГТРГ Павел Зарубин.

«На Магнитогорском комбинате запущена новая коксовая батарея», — написал он.

Днем 16 июля Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. В рамках рабочей поездки российский лидер также встретится с сотрудниками предприятия и проведет беседу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ходе визита Путин осмотрит недавно открывшийся цех коксования, который вышел на полную мощность.

Год назад Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых металлургических объектов в Нижегородской и Челябинской областях, а также в Донецкой народной республике.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о следующем разговоре Путина и Трампа.