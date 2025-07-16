Эксперт объяснил, почему Китай заинтересован в тесном сотрудничестве с Россией

Нынешняя администрация США, устраивая торговые войны, пытается сохранить американскую гегемонию, что сближает Москву и Пекин. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев, комментируя поездку главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай.

«Здесь, в первую очередь, российское руководство, как и китайское, задается вопросом, а что делать дальше. Сохранять американскую гегемонию, <...> либо снова обустраиваться под новое мироустройство, пытаясь как-то переделать. Но это определенные риски. Поэтому такие встречи, действительно, нужны», – сказал Гуреев.

Он также подчеркнул, что эта встреча – далеко не последняя.

13 июля Лавров прибыл в Пекин с рабочим визитом. Он принял участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в Тяньцзине. Китай стал заключительным пунктом азиатского турне главы МИД — до этого он побывал в Малайзии и Северной Корее.

В ходе поездки глава российского дипломатического ведомства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее сообщалось, что Москва примет Совет глав правительств ШОС в ноябре.